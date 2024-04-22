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Санкции ЕС против продукции из РФ должны быть более решительными и последовательными, - эксперт

Фото: санкции ЕС против российской продукции должны быть более решительными и последовательными (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Европейские компании перестали покупать российскую продукцию по этическим соображениям, поэтому ЕС тоже следует быть более последовательным и решительным в наложении санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления аналитического центра CMD-Ukraine Игоря Гужву.

"Конечно, если европейцы были последовательны и хотели бы ограничивать импорт из российской федерации и уменьшать объемы финансирования экономики РФ, они должны немедленно прекратить импорт российской стали и металлургического сырья. Многие известные компании в ЕС построили свою собственную политику на том чтобы не покупать российское, и они нашли альтернативные те же слябы и другую продукцию на замену российской и обеспечили свои предприятия. заметил Гужва.

По оценкам заместителя министра экономики Алексея Соболева, у Украины есть возможность увеличить годовой экспорт чугуна до 1,5 млн тонн, то есть, способна полностью заместить на европейском рынке все поставки российской продукции первого передела. То же касается и ферросплавов, поскольку украинские предприятия простаивают с ноября прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что из-за непоследовательности европейских санкций, а также квот на длительный переходный период россия получила возможность продать в ЕС своей металлопродукции на 3,7 млрд евро. Кроме того, эта ситуация еще больше уродует конкурентную ситуацию на стальном рынке ЕС, о чем неоднократно заявляла Ассоциация металлургов Европы Eurofer.

В декабрьском 12-м пакете санкций ЕС фактически разрешил российским производителям продолжать поставлять в ЕС слябы, чугун, заготовку из легированной стали, ферросплавы и DRI, а соответственно предоставил Москве дополнительные средства для продолжения войны.

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