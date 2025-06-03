Санкции или пошлины? Эксперт объяснил, как на самом деле Трамп может давить на РФ

"В том виде, который предлагается, этот пакет принят быть не может. Причина проста - это не санкции, а пошлины. Механизм предусматривает 500% пошлин на товары и услуги из стран, продолжающих торговать с Россией энергоресурсами", - пояснил он.

По его словам, такие меры больно ударят даже по союзникам США, в частности по странам Евросоюза. В качестве примера эксперт привел ситуацию с Германией:

"Фридрих Мерц, который приехал в Вашингтон, получил четкое сообщение: каждый немецкий автомобиль, в частности Mercedes, может облагаться пошлиной в 500%. То есть машина за 30 тысяч долларов может условно обойтись в полтора миллиона. Это, конечно, гипербола, но сам подход "это межгосударственный шантаж".

Клочок подчеркнул, что Трамп продвигает идею пошлин не только как инструмент экономического влияния, а и как средство давления, заставляя другие страны идти на уступки в выгодных для США условиях.

Также он добавил, что даже сам Трамп понимает риски такого подхода, но публично этого не признает.

"Даже сейчас он отсрочил соглашение о пошлинах с Пекином до конца лета. Очевидно, что это не случайно - пошлины бьют по экономике не только мира, но и самой Америки", - говорит он.

При этом аналитик предположил, что если речь идет именно о тарифном пакете, то в окончательном варианте он может быть значительно изменен. В частности, предусмотрено снижение ставок пошлин для отдельных стран. Для Европы могут предусмотреть исключения, для Индии или Китая - отдельные, меньшие ставки. Иначе это просто разрушит экономические системы.

В то же время в США рассматривается еще один сценарий - создание альтернативного пакета санкций, который будет направлен на энергетический и банковский секторы России.

Однако Клочок отметил, что Вашингтон имеет ограниченный инструментарий. Торговый оборот США с РФ составляет всего 3,5 миллиарда евро, тогда как у Евросоюза - более 67 миллиардов. Аналогичная ситуация с замороженными активами: в США - около 8 миллиардов долларов, в Европе - более 290 миллиардов евро.

"Именно ЕС должен сыграть ключевую роль в новых ограничениях против России. Без участия европейцев эффект будет мизерным. Идея в целом хорошая, но как она будет реализована - покажет время", - подытожил он.