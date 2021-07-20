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Санкції США не змогли зупинити будівництво "Північного потоку-2", - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 20 липня 2021 22:47
Санкції США не змогли зупинити будівництво "Північного потоку-2", - Держдеп Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США призупинили дію санкцій щодо деяких учасників "Північного потоку-2", оскільки вони не могли зупинити його будівництво. У серпні Держдепартамент представить нову доповідь в Конгрес по трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.

"Санкції навряд чи могли запобігти будівництву газопроводу. Тому держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив їх призупинення в рамках прихильності президента Байдена відновленню відносин з нашими європейськими союзниками", - сказав Прайс в ході брифінгу.

Він нагадав, що газопровід був побудований більш ніж на 90%, коли адміністрація Джо Байдена приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року.

"Ми як і раніше продовжуємо виступати проти газопроводу, ввели в травні санкції щодо 19 компаній і судів, пов'язаних з газопроводом", - додав представник Держдепартаменту.

Прайс зазначив, що Байден на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що США продовжують виступати проти газопроводу і розглядають його в якості геополітичного проекту Кремля, спрямованого на розширення впливу Москви на енергетичні ресурси Європи і обійти Україну.

"Це погана угода для Німеччини, України і для Європи в цілому", - підкреслив він.

Відповідаючи на питання щодо можливих домовленостей США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" Прайс сказав, що Держдепартамент поки не готовий робити заяви з цього приводу. Однак найближчим часом ситуація може змінитися.

"Поки у мене немає для вас ніяких деталей. Вони можуть з'явитися незабаром", - сказав він.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що отримало в своє розпорядження чорновий варіант проєкту Угоди Німеччини і США по "Північному потоку-2".

За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після його закінчення в 2024 році.

Крім того, угода передбачає зобов'язання Німеччини застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України.

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