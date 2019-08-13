Санкції щодо РФ стимулюють виробництво українських добрив, - радник Зеленського

Радник президента України Володимира Зеленського, економіст Олег Устенко вважає, що російський ринок практично втрачений для України, що стосується російського імпорту - не все вирішується економічними факторами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Устенка "Апостроф TV".

Так, Устенко прокоментував санкції стосовно продукції з Російської Федерації, введені Кабінетом міністрів України в травні поточного року.

Як повідомляється, повна заборона ввезення в Україну з Росії була введена для великого переліку товарів, включаючи сільськогосподарську продукцію, транспортні засоби, мінеральні добрива.

Устенко заявив, що в питанні імпорту російських товарів, окрім економічних, є і політичні обмежувачі.

"В економіці та економічній політиці все більш-менш зрозуміло. Але життя було б дивовижно простим, якби все вирішувалося так, як повинно вирішуватися в економіці. Є й політичні обмежувачі. Візьмемо, наприклад, санкції, які були введені з боку України. Вони різні, але вони йшли як відповідь на ті санкції, які проти нас ввела Росія (18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації ввів нові економічні санкції проти України, - ред.), - сказав Устенко.

Говорячи про санкції України щодо російських товарів, Устенко привів у приклад ринок мінеральних добрив. На думку радника президента, обмеження, які були введені на постачання російських добрив, зіграло дві різні ролі для українського бізнесу.

"З одного боку це моментально почало стимулювати розвиток українського виробництва мінеральних добрив. Підприємства, які місяцями, якщо не роками, не працювали - раптом включилися на повну потужність, і почали виробляти добрива. Уявіть собі, що добрива потрібні постійно, і якщо ти ведеш аграрний бізнес, то ти повинен мати їх напоготові в будь-який момент, як тільки тобі скаже твій головний агроном, що вони повинні бути використані. І ось наші підприємства, які простоювали, почали працювати", - зазначив радник Зеленського.

Також, на думку Устенка, ціна, яку пропонують українські підприємства за свою продукцію, залишається вищою, ніж за російські аналоги.

"Я просто хочу підтвердити, що не все вирішується в питаннях економіки, і те, що було б важливо вирішувати в рамках економіки - все це має велику кількість політичних обмежувачів. В даному випадку Російська Федерація - це дуже такий конкретний приклад тих політичних обмежень, які повинні бути накладені на економічну - начебто цілком зрозумілу, і логічну, і легко прогнозовану - політику. Наші відносини, як мінімум, ускладнені, якщо хочете вже зовсім м'які терміни", - зазначив Устенко.

Устенко також заявив, що у виробництві мінеральних добрив представлені інтереси різних бізнесменів.

"Це не тільки заводи Дмитра Фірташа. В цьому бізнесі дуже багато працюють у виробництві добрив. І загалом не суть хто володіє цими підприємствами. Якраз суть в тому, що робити українським аграріям, і суть у тому, що підприємства почали працювати, що є додатковим імпульсом для збільшення зайнятості", - заявив радник Зеленського.

Як повідомляється, раніше в інтерв'ю "Апострофу" економічний експерт Олексій Кущ заявив, що з усього пакета санкцій України щодо РФ єдиною чутливою для російської економіки позицією є мінеральні добрива. На думку економіста, через абсолютно неефективну внутрішню політику по створенню квазігазового ринку всередині країни, коли ціни на газ для промисловості в Україні виявилися вище, ніж у сусідніх європейських країнах, хімічна промисловість виявилася практично повністю знищена.

Наголошується, що одне з основних хімічних підприємств України - Одеський припортової завод (ОПЗ) - уклало нову угоду про переробку сировини за давальницькою схемою і почало роботу після багатомісячної перерви. За словами заступника голови ОПЗ Миколи Щурикова і заступника голови ФДМУ Євгена Асташева, безсумнівним позитивом роботи ОПЗ стане можливість продавати на українському ринку вітчизняні добрива, замість того, щоб закуповувати імпортні.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що в результаті санкцій Кабінету міністрів України в Україні відновили виробництво заводи "Дніпроазот", Черкаський "Азот", Рівнеазот, Сумихімпром, Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМУ) і Сєверодонецький Азот.