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Санкції за агресію проти України збережуться, поки РФ не змінить свій курс, - США

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.

Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник американської місії Родні Хантер.

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"США ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Криму і агресію на Донбасі будуть зберігатися, поки РФ не змінить свого курсу. Ми підтримуємо мінські угоди, як шлях вперед для врегулювання", - заявив він.

За словами Хантера, врегулювання має бути дипломатичним з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.

При цьому він підкреслив, що Росія повинна негайно припинити свою агресію на сході України і окупацію Криму.

"Ми закликаємо РФ вивести війська з України, припинити підтримку маріонеток та інших військових формувань і виконувати свої зобов'язання в рамках Мінська. Закликаємо допустити міжнародні організації на окуповані території", - заявив Мисливець.

Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 28 січня зустрівся з тимчасово повіреної у справах США в Україні Христиною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

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