Санкції за агресію проти України збережуться, поки РФ не змінить свій курс, - США

Сполучені Штати ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.
"США ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Криму і агресію на Донбасі будуть зберігатися, поки РФ не змінить свого курсу. Ми підтримуємо мінські угоди, як шлях вперед для врегулювання", - заявив він.
За словами Хантера, врегулювання має бути дипломатичним з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.
При цьому він підкреслив, що Росія повинна негайно припинити свою агресію на сході України і окупацію Криму.
"Ми закликаємо РФ вивести війська з України, припинити підтримку маріонеток та інших військових формувань і виконувати свої зобов'язання в рамках Мінська. Закликаємо допустити міжнародні організації на окуповані території", - заявив Мисливець.
Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.
Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 28 січня зустрівся з тимчасово повіреної у справах США в Україні Христиною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.