В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу финансового управления Минобороны РФ
В Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной - главы управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу. Предварительно, она покончила с собой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонтанку.
О смерти женщины стало известно утром в среду, 15 января. 58-летняя Марина Янкина жила в доме, возле подъезда которого нашли ее тело.
В пресс-службе Западного военного округа изданию подтвердили, что женщина являлась их сотрудницей, однако за остальными комментариями отправили в следственные органы.
Как пишет Telegram-канал Baza, Марину Янкину мёртвой обнаружила прохожая у подъезда дома по улице Замшина. Судя по всему, женщина выпала из окна.
По данным Mash на Мойке, тело чиновницы обнаружили около дома №31.
"Вещи и документы 58-летней женщины нашли на общем балконе 16-го этажа - сейчас следственные органы выясняют все детали и причины случившегося", - говорится в сообщении.
До работы в Минобороны РФ Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
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