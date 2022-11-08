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В Санкт-Петербурге повестку отправили без вести пропавшему коку затонувшей "Москвы"

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Россия, Вторник 08 ноября 2022 10:39
В Санкт-Петербурге повестку отправили без вести пропавшему коку затонувшей "Москвы" Фото: в Санкт-Петербурге повестку отправили без вести пропавшему коку затонувшей "Москвы" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Санкт-Петербурге (РФ) военкомат отправил повестку корабельному повару крейсера "Москва", который уже как полгода считается без вести пропавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанка".

"За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", - говорилось в документе. Естественно, кок не явился.

Как рассказал "Фонтанке" один из друзей парня, на срочную службу он уехал меньше года назад. До ухода на флот он закончил железнодорожный ВУЗ и пошел работать по профилю - осматривал вагоны на станции "Сортировочная".

"В армию он не рвался - оттягивал не один призыв. Но прошлой осенью расстался с девушкой. Средств у него, чтоб решить вопрос с армией альтернативным путем, не было, и он решил, что сходит", - вспоминает друг "призывника". Друзья отговаривали его, а мать, наоборот, поддержала.

8 апреля "Москва" вышла из порта Севастополя, с тех пор кок на связь не выходил. Друзья, пытавшиеся что-то узнать о его судьбе, связались с теми, кто выжил после тех событий: "За некоторое время до взрыва он пошёл на склад за едой, а после его никто не видел".

Изданию мать корабельного повара подтвердила, что получила повестку на сына: "Путаница какая-то была". Но говорить дальше о сыне отказалась.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что около 50 тысяч мобилизованных российских военных участвуют в боевых действиях против Украины.

Напомним, Минобороны РФ признало гибель только одного члена экипажа, а еще 27 объявило пропавшими без вести. При этом российское Министерство обороны включило уничтоженный ВСУ экипаж затонувшего крейсера "Москва" в перечень "участников специальной военной операции". При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.

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