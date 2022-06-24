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Загрози атаки РФ на Молдову немає, але ніхто не знає, що буде за пів року, - Санду

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Молдови Мая Санду заявила про відсутність інформації про можливий напад Росії на Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Prime.

За її словами, інформація, якою влада володіє, дає певний ступінь безпеки для країни.

"Але ми не знаємо, що буде, наприклад, через пів року", - заявила Санду.

Вона також зазначила, що в країні ніяк не утискаються російськомовні громадяни.

Нагадавши, раніше Мая Санду заявляла, що ризику Близького поширення військових дій на територію Молдови поки немає.

У травні український Генштаб заявив про збереження стану повної боєготовності для військових РФ і збройних формувань "Придністровської Молдавської Республіки". Однак мобілізаційні заходи в регіоні не проводяться.

Також ми писали, що у Придністров'ї проводиться підготовка до евакуації сімей офіцерів оперативної групи російських військ.

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Молдова