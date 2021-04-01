Санду про введення НС в Молдові: спроба відкласти розпуск парламенту

За її словами, введення надзвичайного стану не виглядає, як турбота про здоров'я громадян.

"Це пусте рішення. В ньому не сказано, що означає надзвичайний стан, як ці заходи допоможуть скоротити кількість випадків зараження коронавірусом. Вважаю, що це спроба відкласти розпуск парламенту", - заявила Санду.

Вона підкреслила, що чекає від уряду конкретний план дій для того, щоб стримати нову хвилю пандемії.

"Враховуючи складну ситуацію, в якій ми знаходимося, я ще хочу вірити, що уряд схвалить конкретні заходи і скаже, що означає надзвичайний стан... Якщо нічого не зміниться, будуть підстави вважати, що це політичний спектакль", - заявила президент.

Видання зазначає, що режим надзвичайного стану передбачає, що в Молдові не можна проводити жодних виборів.