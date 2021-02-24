Санду планує провести дострокові вибори в Молдові

Президент Молдови Майя Санду прокоментувала рішення Конституційного суду визнати неконституційним її указ про повторне висунення Наталії Гаврилиці в прем'єр-міністри країни. Вона вважає, що у такому разі потрібно провести дострокові вибори до парламенту.

Санду сказала, що бачить пріоритетом дострокові вибори, оскільки нинішній парламент себе дискредитував. За її словами, бажання сформувати новий уряд від коаліції "ПСРМ-ШОР" - це спроба повторного захоплення державних інститутів.

"Єдиний вихід з політичної кризи - це дострокові вибори. Не можна звести міцний будинок на гнилому фундаменті... Реальним сувереном в державі є народ, який може кардинально вплинути на ситуацію. На дострокових виборах або на референдумі люди вирішуватимуть долю своєї країни ", - сказала Санду.

Нагадаємо, 23 лютого Конституційний суд Молдови визнав неконституційним указ Санду про висунення Наталії Гаврилиці в прем'єри.