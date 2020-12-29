Санду планує почати процедуру розпуску парламенту Молдови

Президент Молдови Мая Санду 28 грудня провела консультації з усіма парламентськими фракціями та групами. За підсумками зустрічі вона повідомила, що найближчими днями планує почати процедуру розпуску молдовського парламенту.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Жодна політична партія не заявила відкрито про те, що готова в складі парламентської більшості взяти відповідальність за призначення нового уряду. Всі формування виступають за проведення дострокових парламентських виборів", - сказала Санду.

Вона також заявила, що більшість громадян також бажають обрати новий склад парламенту.

"У найближчі дні я вийду з ініціативою, внесу пропозиції для того, щоб прийти до дострокових парламентських виборів", - сказала Санду.

За її словами посаду прем'єр-міністра повинен зайняти хтось із нинішніх міністрів.

Нагадаємо, на початку грудня Майя Санду ініціювала оголошення вотуму недовіри уряду країни. Розпуск уряду дозволить провести позачергові парламентські вибори.

При цьому, як писало РБК-Украина, проти розпуску парламенту Молдови шляхом оголошення вотуму недовіри виступив колишній президент Ігор Додон.