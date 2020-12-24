Санду на інавгурації заговорила українською: що сказала президент Молдови

Фото: Майя Санду (flickr com eppofficial)

Новий президент Молдови Майя Санду на сьогоднішній інавгурації на короткий час перейшла на українську мову. Основну частину промови вона, звичайно, виголосила державною мовою Молдови - румунською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію її інавгурації.

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальніх державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила вона.

Санду також сказала кілька фраз російською, гагаузькою та болгарською мовами. Загальний посил цього звернення полягав у тому, що вона на президентському посту буде діяти в інтересах усіх громадян і буде їх поважати.

Зазначимо, згідно з даними перепису 2014 року, в Молдові проживають 6,6% українців, при цьому українську мову назвали рідною майже 4% населення країни. Це дані без урахування непідконтрольного Придністров'я. В даному регіоні за підсумками перепису 2015 року майже 23% мешканців назвали себе українцями.

Нагадаємо, сьогодні Санду офіційно вступила на посаду президента Молдови. РБК-Україна писало про те, як пройшла її інавгурація.

Санду має намір відвідати Україну з офіційним візитом у січні 2021 року.