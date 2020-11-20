Санду достроково отримала президентську охорону

Обраний президент Молдови Майя Санду достроково отримала державну охорону, новий автомобіль та водія. Розпорядження надійшло від чинного президента Ігоря Додона.

Про це пише місцевий портал zdg.md

Повідомляється, що вчора в штаб-квартирі її партії PAS з'явилися агенти Служби державної охорони. Санду повідомили про надання охорони, службового автомобіля і водія.

Таким чином, Санду з 19 листопада користується захистом і державною охороною. Відзначимо, вона отримала охорону на четвертий день після обрання. Діючий президент Молдови Ігор Додон отримав її відразу ж після оголошення результатів в 2016 році, але вона була не задіяна, поки він не приніс присягу і не вступив на посаду.

Нагадаємо, раніше Санду запропонувала Україні врахувати досвід Молдови в Придністров'ї.

"Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той же торговельний режим, який мають наші виробники, зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали більше 300 документів про вирішення конфлікту і тому подібне", - зазначила вона.

Також стало відомо, що МЗС вже готується до візиту до України новообраного президента Молдови.