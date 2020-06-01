Найхолодніший з початку століття: кліматологи підбили підсумки травня у Києві

Середньомісячна температура повітря травня 2020 року у Києві становила 12,4 градусів тепла, що на 2,8 градусів нижче за кліматичну норму. Місяць виявився найхолоднішим у XXI столітті.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними метеорологів, найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 2,0 градусів тепла, а найтепліше - 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 27,6 градусів тепла.

Як зазначили в обсерваторії, станом на 1 червня метеорологічне літо до столиці поки що не завітало.

Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим, повідомили кліматологи.

За даними обсерваторії, у суботу, 30 травня в Києві встановлений черговий дощовий рекорд, коли вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, стійкий перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла, що є кліматичним показником початку літа, відбувається в Україні у другій половині травня.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом Укргідрометцентру, у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла, що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.