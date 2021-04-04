Найбагатший штат Індії запроваджує жорсткий карантин через ситуацію з COVID

Найбагатший штат Індії Махараштра повідомив про запровадження з 5 квітня жорстких карантинних обмежень. В регіоні спостерігається стрімке зростання кількості випадків COVID-19.

Відтак, з понеділка будуть закриті торговельні центри, кінозали, бари та ресторани, а у вихідні дні на мешканців штату очікує повний локдаун, заявив Наваб Малік журналістам після засідання уряду.

Випадки коронавірусу продовжують швидко зростати в Індії, і в неділю кількість нових випадків інфекції наблизилася до максимуму, головним чином через інфікування у Махараштрі, де знаходиться фінансова столиця країни Мумбаї.

За даними федерального міністерства охорони здоров’я, станом на ранок неділі у країны зафіксовано 93 249 нових випадків захворювання. Більш ніж половина з них припадає на Махараштру з рекордними 49 447 новими випадками.