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Найбагатший штат Індії запроваджує жорсткий карантин через ситуацію з COVID

Новость на русском → Індія, Неділя 04 квітня 2021 15:56
Найбагатший штат Індії запроваджує жорсткий карантин через ситуацію з COVID Фото: у фінансовому центрі Індії Мумбаї запровадять жорсткий карантин (Deepak Deshmukh)
Автор: Андрій Василюк

Найбагатший штат Індії Махараштра повідомив про запровадження з 5 квітня жорстких карантинних обмежень. В регіоні спостерігається стрімке зростання кількості випадків COVID-19.

Про це 4 квітня заявив міністр штату Наваб Малік, передає Reuters.

Відтак, з понеділка будуть закриті торговельні центри, кінозали, бари та ресторани, а у вихідні дні на мешканців штату очікує повний локдаун, заявив Наваб Малік журналістам після засідання уряду.

Випадки коронавірусу продовжують швидко зростати в Індії, і в неділю кількість нових випадків інфекції наблизилася до максимуму, головним чином через інфікування у Махараштрі, де знаходиться фінансова столиця країни Мумбаї.

За даними федерального міністерства охорони здоров’я, станом на ранок неділі у країны зафіксовано 93 249 нових випадків захворювання. Більш ніж половина з них припадає на Махараштру з рекордними 49 447 новими випадками.

Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано. При цьому влада Індії дозволила з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років.

Пізніше повідомлялося, що Інститут сироватки Індії (SII) може відновити повні поставки вакцини AstraZeneca для програми COVAX в травні.

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