Найскладнішим напрямком залишається Маріуполь, - Денисенко

Росія кинула всі військові засоби, щоб зруйнувати Маріуполь. Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, яка ситуація в місті склалася за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію українського телемарафону.
Він зазначив, що полк "Азов" продовжує героїчно обороняти місто і відбивати атаку ворога.
"Традиційно найскладнішою залишається ситуація в Маріуполі і на сході країни. У Маріуполі дуже мужньо захищається полк "Азов", морпіхи, територіальна оборона. Росіяни кинули все що у них було, щоб щось зробити з цим містом, яке три тижні стоїть, попри варварські дії Росії", - розповів Денисенко.