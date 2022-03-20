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Найскладнішим напрямком залишається Маріуполь, - Денисенко

Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артур Родивилов

Росія кинула всі військові засоби, щоб зруйнувати Маріуполь. Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, яка ситуація в місті склалася за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію українського телемарафону.

Він зазначив, що полк "Азов" продовжує героїчно обороняти місто і відбивати атаку ворога.

"Традиційно найскладнішою залишається ситуація в Маріуполі і на сході країни. У Маріуполі дуже мужньо захищається полк "Азов", морпіхи, територіальна оборона. Росіяни кинули все що у них було, щоб щось зробити з цим містом, яке три тижні стоїть, попри варварські дії Росії", - розповів Денисенко.

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Маріуполь