Samsung презентує новий гнучкий смартфон у 2020 році

Компанія Samsung веде розробку другої моделі смартфона зі складним екраном та має намір презентувати його на початку 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.

За словами людей, знайомих з розробкою продукту, Samsung прагне зробити свій другий сгибаемый гаджет більш доступним і тонким, ніж Galaxy Fold нинішнього року. Новий смартфон буде тонший і менший від представленого раніше Galaxy Fold, діагональ його екрану в розкладеному вигляді складе 6,7 дюйма проти 7,3 дюйма у попередника.

Гаджет буде складатися в невеликий квадрат, який можна буде забрати в кишеню. Він отримає дві камери і фронтальну камеру у верхній частині екрана, як у Samsung Galaxy Note 10.

За словами аналітика CCS Insight, новинка Samsung відповідає вимогам користувачів, які чекають сучасного смартфона, здатного складатися навпіл, як "мобільні телефони вчорашнього дня".

Нагадаємо, Samsung представила свій перший гнучкий смартфон Galaxy Fold в кінці лютого 2019 року. Однак запуск смартфона в продаж довелося відкласти через проблеми, які виникли. У липні компанія оголосила, що продажі гаджета Galaxy Fold почнуться у вересні.

Раніше повідомлялося, що Samsung випустила смартфон Galaxy A90 з підтримкою мережі 5G, який буде мати меншу ціну, ніж флагманські аналоги.





