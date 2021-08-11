Samsung презентував нові складні смартфони і аксесуари до них

11 серпня відбулась презентація новинок Samsung. Пропонуємо розібратися, що змінилося в нових продуктах бренду.

У цьому році компанія потішила фанатів своєї техніки двома новими смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 3 і Samsung Galaxy Z Flip 3, а також аксесуарами до них.

Попереднє замовлення з плюшками

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 став міцніше

Компанія продовжує розвиватися в лінійці складних смартфонів. У порівнянні з Z Fold 2, новий смартфон став легше на 11 грамів і важить 271 грамів. Матеріал корпусу смартфону Z Fold 3 виконаний з армар-алюмінію.

Захисна плівка внутрішнього дисплея, яку не можна знімати, стала міцніше на 80 відсотків. Також Samsung дає гарантію на 200 тисяч відкриттів цього смартфона. Серед змін в дизайні варто зазначити інший модуль камер, а також інше розташування і форму динаміків.

Зовнішній дисплей став менше на 0,03 дюймів. Тип матриці - Dynamic Amoled з підтримкою динамічної розгортки від 60 до 120 Гц в залежності від контенту.

Фронтальна камера у складеному вигляді — 10 Мп, камера під дисплеєм у розгорнутому вигляді — 4 Мп. Основні камери не змінилися. Як і в Z Fold 2, це ширококутна, ультраширококутна і телефото камери по 12 Мп.

Працює смартфон на 5-ти нанометровому процесорі Snapdragon 888. Оперативна пам'ять новинки - 12 Гб, а постійний накопичувач може бути обсягом в 256 Гб або 512 Гб.

До смартфону представлена ​​спеціальна версія стилуса S Pen, у зв'язку з чим з'явилося багато різних чохлів, де можна можна носити їх разом зі смартфоном.

Вартість Galaxy Z Fold3 256 Gb - 54 999 гривень, а Galaxy Z Fold3 512 Gb - 59 999 гривень.

Смартфон Galaxy Flip 3 збільшив зовнішній дисплей

Дизайн смартфону Flip 3 став більш квадратним і строгим. Матеріал корпусу, як і в Z Fold 3, виконано з армар-алюмінію з гарантією до 200 тисяч відкриттів. У порівнянні з Flip 2, новинка має інший модуль камер, інші отвори під динаміки і додатковий мікрофон.

Внутрішні рамки смартфона стали тоншими. А діагональ зовнішнього дисплея збільшена і становить 1,9 дюймів. Дисплей підтримує Always on Display з віджетами для швидкого доступу до різних функцій смартфону.

Flip 3 працює на 5-ти нанометровому процесорі Snapdragon 888. Оперативна пам'ять смартфона 8 Гб, а вбудована може бути 128 Гб або 256 Гб.

Вартість смартфона Galaxy Flip3 128 Gb - 30 999 гривень, а Galaxy Flip3 256 Gb - 32 999 гривень.

Смарт-годинники Galaxy Watch 4 стали ще потужнішими

І звичайно ж, нікуди без нових фірмових аксесуарів! Samsung випустили смарт-годинники Samsung Galaxy Watch 4, Samsung Galaxy Watch 4 Classic і навушники Samsung Galaxy Buds 2.

Смарт-годинники Watch 4 і Watch 4 Classic відрізняються тільки по дизайну і розміру. Watch 4 без безеля, а Watch 4 Classic з безелем. Watch 4 представлені в двох варіантах розміром 40 і 44 мм, а версія Classic — 42 і 46 міліметрів.

Дисплеї збільшили свою роздільну здатність, ставши більш деталізованими. Встановлено більш потужний новий 5-нанометровий процесор Exynos W920, а також збільшено розмір оперативної пам'яті до 1,5 Гб. Вбудованої пам'яті для зберігання музики та програм тепер 16 Гб. Операційна система - Google Wear OS з оболонкою One UI Watch 3.5.

Watch 4 і Watch 4 Classic як і раніше, можуть вимірювати всі фітнес-активності, аналізувати сон, а тепер і робити ЕКГ та вимірювати рівень насичення крові киснем. Крім цього, з'явився біоелектричний сенсор, який показує зміну маси м'язів, жиру, рідини в організмі і індекс маси тіла.

Замовляй смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4 від 6 999 гривень, Samsung Galaxy Watch 4 Classic - від 10 999 гривень.

Galaxy Buds 2 — найлегші навушники з шумопоглинанням

Навушники Samsung Galaxy Buds 2 представлені в новому дизайні. Вага кожного навушника всього 5 грамів. Їх можна вважати найлегшими навушниками, які коли-небудь випускав Samsung.

Всередині працює динамічна 2-частотна система з твітера і вуфера, а крім того навушники мають вбудовану систему активного шумозаглушення. Час роботи з включеним шумопоглинання — 5 годин, а з кейсом — 20 годин. З вимкненим шумопоглинання час роботи навушників становить 7,5 годин, а з кейсом — 29 годин. Вартість навушників Samsung Galaxy Buds 2 - 3 999 гривень.

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