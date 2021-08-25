RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Samsung може дистанційно блокувати роботу телевізорів: кого це зачепить

Автор: Сергій Пишкін

Південнокорейська компанія Samsung розкрила подробиці функції TV Block. Завдяки їй техногігант може блокувати роботу телевізорів власного виробництва у будь-якій точці світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на XDA Developers.

TV Block - функція, що дозволяє дистанційно блокувати роботу телевізорів. Завдяки їй компанія бореться з крадіжками техніки власного виробництва з магазинів, або ж зі складів.

Пресслужба Samsung відзначає, що технологія наразі встановлена в усіх телевізорах техногіганта.

Опція блокування активізується після того, як серійний номер пристрою додається до списку викрадених телевізорів. Під час підключення телевізора до інтернету, програма автоматично ідентифікує його. Якщо його серійний номер збігається з тим, що є в реєстрі - функціонал пристрою блокується.

Аби відновити роботу заблокованого телевізора - необхідно підтвердити його придбання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Samsung