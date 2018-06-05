Самогубство Леоніда Кантера: чим прославився знаменитий режисер і мандрівник

Тіло 36-річного засновника творчого поселення Обирок виявили в його будинку

Леонід Кантер застрелився. Тіло відомого українського режисера, продюсера, мандрівника і письменника знайшли 4 червня в його будинку на хуторі Обирок в Чернігівській області.

Поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства 36-річного Кантера. Як розповів начальник прес-служби управління МВС в Чернігівській області Сергій Бриль, на місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням в щелепу.

Поруч з тілом правоохоронці знайшли зброю і передсмертну записку.

Леонід Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Біографія Леоніда Кантера

Леонід Кантер народився 27 липня 1981 року в Києві. У 1998-му закінчив Київський природничо-науковий ліцей №145.

На першому курсі університету працював журналістом та ведучим в Національній телекомпанії України. Був ведучим програми "Прийдешні знаменитості".

У 2002 році отримав першу вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (спеціальність "Актор театру і кіно, ведучий телепрограм"). У 2005-му - другу вищу освіту в КНУТКіТ (спеціальність "Режисер телебачення"). Пізніше працював викладачем у рідному університеті.

Леонід Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Лізард філмс". Студія зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок.

У 2007 році Леонід оселився на хуторі Обирок і перетворив його в художній центр - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, творчі школи і народні свята. Серед найвідоміших - фестиваль "Хліб своїми руками" і перший афро-етнічний фестиваль "Мама Африка".

Леонід Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Леонід виступив продюсером десятків короткометражних фільмів, музичних кліпів, соціальних і рекламних роликів. Серед його режисерських робіт найвідоміші: "Ялинка" з Леонідом Куравльовим у головній ролі; короткометражний документальний фільм "Війна за свій рахунок"; повнометражна документальна картина "Добровольці Божої Чоти", а також фільм "Міф", в якому розповідається про життя всесвітньо відомого оперного співака Василя Слепака, який залишив велику сцену, щоб стати воїном і віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Леонід Кантер (фото: facebook.com/leonid.kanter.9)

Раніше Styler писав про те, що в Обирку активісти хочуть зробити природний заказник. Проект мають намір підтримувати європейські та канадські інвестори. Однак місцеві жителі проти: вони незаконно вирубують ліс, а деякі займаються браконьєрством. Більш того, Леоніду Кантеру і його однодумцям надходили погрози, в яких невідомі говорили, що спалять їхнє унікальне творче поселення.

Нагадаємо, 5 червня помер відомий український письменник і видавець.

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