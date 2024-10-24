Самосвалы из Украины: каким был первый грузовой КрАЗ

Одним из символов украинской промышленности с середины прошлого века стали грузовики Кременчугского автозавода. Как вышло, что уже первая модель КрАЗа заработала хорошую репутацию у водителей-профессионалов?

О том, почему грузовики кременчугского производства пользовались спросом во всем мире, читайте в материале РБК-Украина .

Кременчугский автозавод в прошлом веке являлся крупнейшим в Европе производителем грузовиков. Его первой моделью стал самосвал КрАЗ-222 "Днепр". К тому же, в конце 1940-х – начале 1950-х предприятие в Кременчуге занималось производством кукурузоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков. А еще раньше здесь клепали – и в буквальном смысле тоже – стальные мосты для рек.

Но времена проходили и в середине прошлого века завод стал КрАЗом – ему поручили производить трехвесный грузовик с 6-цилиндровым наддувным дизелем, самосвальным кузовом и грузоподъемностью 10 тонн.

По традиции автопрома на новое имя для машины объявили конкурс. Для участников которого было выделено пять поощрительных премий, а первую в 500 рублей получил один из инженеров заводского КБ.

Предложенное конструктором имя "Днепр" дополнили индексом 222, утвердили и начали отливать из алюминия в виде таблички, которую крепили на боковинах моторного отсека. Еще один украинский символ находился наверху капота, где поставили металлический флажок в цветах украинского флага того времени. Причем форма того "гребешка" была такой, чтобы он мог одновременно служить ручкой для поднимания капота.

Чем был особенный КрАЗ "Днепр-222"

Сразу было запланировано целое семейство 10 – 12 тонн машин, но начали с самого необходимого типа – с самосвала. Особенности не знавшей конкуренции плановой экономики продиктовали конструкцию машины: технологическую, прочную и несложную. Во главу угла поставили не снижение цены, а долговечность и простоту обслуживания: подразумевалось, что грузовик будет работать на больших зданиях, где нет дорог и квалифицированного сервиса.

Судьба КрАЗов-самосвалов всех поколений сложилась так, что они всегда эксплуатировались с перегрузкой. Архивы Кременчугского завода и сегодня хранят документы о том, как во многих отдаленных районах КрАЗы эксплуатировались с погрузкой 12 – 14 тонн вместо 10 штатных. Да, долговечности машине это не прибавляло, однако это устраивало всех. В том числе и водителей, удивлявшихся неприхотливости и выносливости КрАЗов.

В основе Днепра была мощная лонжеронная рама и рессорная подвеска всех колес. Неторопливый тяговитый дизель (с турбонаддувом!) при объеме 6,9 л выдавал 180 л.с. (при 2000 об/мин) и 700 Нм крутящего момента (при 1000 об/мин). Примечательно, что на конструкции КрАЗа не пытались экономить, детали делали с большим запасом прочности. Для надежного пуска в любые морозы Днепр-222 комплектовался четырьмя аккумуляторами и двумя системами предпускового подогрева.

Деревянная кабина на полвека

Интересно, что у современной того времени машины была архаическая кабина с деревянным каркасом, но смысла в сложном оснащении для производства вполне металлического варианта заводчане не видели ни тогда, ни позже. Ведь древесина сохранилась в каркасе кабины некоторых КрАЗов до 1990-х годов.

К лету 1964 г. было выпущено 11641 самосвалов "Днепр-222" – огромная для мира грузовиков цифра. Машина работала на всех крупнейших стройках в разных климатических зонах, на добыче полезных ископаемых в рудниках, карьерах и разрезах. Существовала специальная экспортная модификация "Днепр-222Е", которая поставлялась в 26 стран мира - от африканских пустынь до Великобритании.

Кратко

Первой моделью КрАЗ основал свою концепцию грузовика тяжелого класса: неприхотливость, прочность, ремонтопригодность. Несмотря на все рыночные тенденции, заводчане надолго сохранили рациональность и прагматичность, которые оказались ключевыми для тяжелой строительной и армейской техники. Что, кстати, нашло свое подтверждение и во многих "кразовских" моделях уже XXI век.