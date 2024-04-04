Саморегуляция профессии адвоката через НААУ - одно из условий евроинтеграции Украины, - эксперт

По ее словам, в 1992 году Украина подала заявку на вступление в эту организацию и через два года был начат соответствующий политический диалог. Среди приоритетов реформирования правовой сферы Украина обязалась определить статус юридической профессии, защищенной законом, и учредить профессиональную ассоциацию адвокатов.

"В ходе дискуссий, опросов и обсуждений организованное адвокатское сообщество в течение семнадцати лет также выходило с предложением введения адвокатского самоуправления - создания на основании закона единой профессиональной организации. Но многие проекты, которые готовились и обсуждались, в конце концов "терялись" в кулуарах парламента", - добавляет эксперт.

Адаптация ключевых европейских стандартов независимости адвокатуры и самоуправления в национальном законодательстве открывала перед украинской адвокатурой путь интеграции в европейское профессиональное сообщество.

В июне 2005 года президент Совета адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) Бернар Ватье обратился к украинскому парламенту с предложениями, среди которых было и обязательное членство в профессиональной ассоциации. Речь шла о том, что для представления адвокатской профессии в отношениях с правительствами и другими лицами во всех странах-членах CCBE уже были созданы ассоциации адвокатов. И в большинстве стран Европейского Союза такие ассоциации считаются необходимым условием для независимости адвокатов и предоставления ими качественных услуг.

К вопросу о создании в Украине единой профессиональной ассоциации адвокатуры ПАСЕ возвращалась несколько раз, отмечает Ставнийчук. Так, в резолюции № 1466/2005 "Об исполнении обязанностей и обязательств Украины" Ассамблея в рамках соблюдения верховенства права и защиты прав человека обращалась в органы власти Украины с предложением "образовать профессиональную ассоциацию адвокатов путем принятия нового закона об адвокатуре без дальнейшего промедление".

Аналогичный призыв "реформировать адвокатуру и создать профессиональную ассоциацию адвокатуры в соответствии с обязательством Украины, взятым при вступлении в Совет Европы", содержится в Резолюции № 1755/2010 "Функционирование демократических институций в Украине". Этот документ фактически стал стимулом для подготовки нового базового закона. Соответствующий проект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (который сегодня действующий закон) в 2011 году получил общую оценку Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генеральной дирекции по правам человека и верховенству права Совета Европы.

"В частности, в заключении этих органов СЕ отмечалось, что профессия юриста имеет склонность быть саморегулируемой и самоуправляющейся. Самоуправление является прочно укорененной прерогативой профессии юриста. Адвокаты вводят в действие правила этики, которые руководят их поведением как в адвокатской деятельности, так и в адвокатской деятельности. аргументами в пользу саморегуляции профессии юриста была названа необходимость сохранения независимости адвокатуры, независимости судебной системы и верховенства права. Именно таким образом гарантируется независимость от вмешательства государства. И саморегуляция признавалась самым эффективным и строгим средством регулирования профессии", - пишет эксперт.

Также Ставнийчук отмечает, что сегодня у Украины новейший в Европе закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Он готовился и принимался как евроинтеграционный. Ведь его принятие при создании профессиональной организации адвокатов с единым членством в Национальной ассоциации адвокатов Украины стало частью реализации обязательств Украины перед Советом Европы.

Отказ от избранной модели адвокатского самоуправления (а за последнее десятилетие мы уже были свидетелями таких попыток) несет в себе отрицание ключевого принципа независимости адвокатуры, прямо влияющего на состояние защиты прав и основных свобод человека в Украине, резюмировала она.