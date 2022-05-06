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Літак і багато безпілотників: ЗСУ вразили 15 повітряних цілей окупантів

Фото: ЗСУ завдали російській військовій авіації чергові втрати (facebook.com/kpszsu)
Автор: Артур Родивилов

Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей ворога. Зокрема, 14 БПЛА і літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

Бойова авіація противника і далі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними силами України повітряний простір.

"5 травня протиповітряною обороною уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 безпілотників типу "Орлан" і один літак, попередньо винищувач Су-30", - йдеться в повідомленні.

Літак окупантів збитий на Східному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.

"Орлан-10" збивають всі доступні засоби - зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача", - повідомили в командуванні Повітряних сил.

Нагадаємо, 4 травня військові вразили дев'ять повітряних цілей російських окупантів, збивши 2 літаки, 4 безпілотники і 3 крилаті ракети.

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Збройні сили України