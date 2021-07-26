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Літак Мінськ-Анталія подав сигнал лиха: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

Літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Лайнер подав сигнал тривоги тривоги над Бєлгородською областю. Згодом літак знизився і змінив курс.

"Літак Boeing 737, що прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха", - йдеться в повідомленні.

Літак знизився і змінив курс. Наразі він знаходиться над Воронежем, повідомляє ТАСС.

За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.

"Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку в Воронежі. Зараз літак швидко знижується", - повідомляє "Інтерфакс".

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