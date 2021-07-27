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Літак Київ - Батумі здійснив вимушену посадку в Тбілісі

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Тбілісі, Вівторок 27 липня 2021 16:54
Літак Київ - Батумі здійснив вимушену посадку в Тбілісі Фото: літак Yanair вимушено сів у Тбілісі (facebook.com/avianetgeo)
Автор: РБК-Україна

Літак української авіакомпанії Yanair, який летів з Києва до Батумі, здійснив вимушену посадку в Тбілісі. Причиною стали проливний дощ і туман над Батумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Грузія онлайн".

Повідомляється, що пасажири перебували в аеропорту Тбілісі кілька годин. На даний момент туман розсіявся і літак вже вилетів у напрямку Батумі.

"Всі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає", - повідомили в Батумському аеропорту.

Також повідомляється, що була невелика затримка авіарейсу Львів - Батумі, але вона не пов'язана з грузинською стороною.

Нагадаємо, раніше рейс з Харкова до Туреччини компанії МАУ довелося повертати в аеропорт через інцидент з птахом.

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