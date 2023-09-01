Самокаты вне закона. Где именно нельзя ездить и будут ли штрафы для "гонщиков" в парке

Сложный путь к признанию

Электросамокаты - быстрый, легкий и интересный способ передвижения по улицам города на относительно небольшие расстояния, особенно в теплое время года. Впрочем, с развитием самокатной инфраструктуры в столице и других городах Украины возросло количество инцидентов с участием водителей самокатов.

Проблема в том, что им разрешили функционировать, не разобравшись, что это такое, и не включив такой тип передвижения в правила дорожного движения. Что это? Развлечение или транспортное средство? Если второе, то где оно может ездить: по тротуару, специальной велодорожке или даже по крайней полосе дороги у бордюра? Какова должна быть максимальная скорость, почему нельзя становиться на самокат вдвоем?

Только за 2022 год, например, во Львове зафиксировали 27 ДТП с участием самокатов. Периодически аварии происходят и в Киеве. Власти города Льва за год до этого выпустили специальные рекомендации, согласно которым двигаться можно было только по тротуару со скоростью не более 5 км/ч. Но на практике ими пренебрегали. Это вдобавок к тому, что Украина за период 2019-2021 годов занимала самые высокие рейтинги в Европе по количеству аварий. Самокаты просто отражают тренды.

Конфликтам уже минимум два года

Электросамокаты стали популярны в Украине с 2021 года - в эпоху большого ковидного локдауна, когда не работал общественный транспорт. Но всем места не хватало. По тротуарам ходят пешеходы, ездят велосипедисты (если нет дорожки), моноколеса и, конечно, самокаты. Гармониченого взаимодействия ждать не стоит.

Тогда же произошли и первые конфликтные ситуации, потому что кто-то кого-то не пропустил, спровоцировав аварию и травмы. Или у самого самоката что-то сломалось - например, отказали тормоза на спуске с холма. К тому же часто они хаотично разбросаны по городу, об них можно споткнуться и упасть, особенно в темное время суток.

Фото: одна из проблем - самокаты часто разбросаны по городу (Виталий Носач/РБК-Украина)

В 2020 году даже на короткое время разгорелся конфликт между одной из компаний-операторов сети самокатов и мэрией. КГГА хотела их запретить, потому что действительно еще не было правил пользования, синхронизированных хотя бы с ПДД. Но до сих пор город не пошел не жесткие шаги. А количество фирм, предлагающих аренду, только возросло.

На национальном уровне дело тогда закончилось первым чтением законопроекта №3023. Предполагалось, что электросамокаты, сигвеи, гироборды и гироскутеры можно считать "легким персональным транспортом". Также должны быть определены права и обязанности пользователей: ездить исключительно по велодорожкам, а если их нет - по краю проезжей части или обочины. Средства передвижения должны быть технически исправными и не перевозить пассажиров (если это не предусмотрено моделью средства).

Реализовал все это уже другой законопроект через три года, но об этом ниже.

Борьба за городское пространство продолжается по сей день, почти без попыток сделать улицы городов (не только Киева) комфортными для всех или разделить их на зоны, комфортные для каждого вида транспорта. В то же время, пользователи электросамокатов поняли, что не смогут избежать ответственности, несмотря на юридические коллизии.

Суд за самокаты: в Украине выносят первые приговоры

Довольно часто причиной ДТП становятся несовершеннолетние украинцы за рулем арендованных самокатов. Сайт Опендатабот сообщает о первых рассмотрениях дел против водителей электросамокатов. Абсолютное большинство из 80 дел - административные правонарушения и только 5% из всего объема - уголовные дела. Но и там все ограничивается штрафами до 850 грн или условным сроком на 1-2 года. Подростки, которых запрещено штрафовать согласно КУПАП (кодекс об административных правонарушениях - ред.), обходятся в основном предупреждениями.

В отношении четырех человек рассматривались уголовные дела по статье 291 Уголовного Кодекса (нарушение действующих правил на транспорте). Больше открытых производств было в 2021 году - 29. По состоянию на сейчас за 2023 год таких уже 15. В основном это ст. 124 КУПАП (повреждение транспортных средств и другого имущества).

Некоторые нарушители апеллировали к нормам, что электросамокаты не являются участниками дорожного движения. Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, пришлось проводить через Верховную раду новый законопроект (№8172), который парламент принял, а президент Зеленский подписал 17 марта 2023 года.

Он, в частности, определяет самокаты как "легкий персональный транспорт", который имеет от двух колес и разгоняется до 25 км/ч. Они могут ездить по краю дороги, им запрещено передвигаться по тротуарам и дорожкам пешеходов. Это в целом отражает европейское видение и законы.

На самом деле, в Киеве действуют довольно строгие правила: скорость до 20 км/ч, в исторических и пешеходных зонах - до 14 км/ч. Есть даже занятия по правильному вождению самокатов. Впрочем, проблем - как и во Львове - все равно хватает, из-за слабого надзора, пренебрежения безопасностью и несовершенных правил.

Фото: в Киеве действуют строгие ограничения скорости самокатов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Да, теперь их владельцы имеют транспортное средство, а значит - являються частью дорожного движения со всей возможной ответственностью. Должны носить шлемы, в темное время суток включать фару и иметь светоотражающие элементы. Нормы вступили в силу с 23 марта, то есть апелляции базировались уже на недействующих законах. Но это далеко не все. Мало включить кого-то в дорожное движение, нужно разработать детальные правила безопасности и передвижения.

И вот их пока нет даже в разработке (хотя закон требует этого, внося изменения в закон Украины "О дорожном движении"). Поэтому электросамокаты продолжают находиться в юридической неопределенности, когда для их регулирования меняется общее законодательство, а за создание специфического и согласованного пока никто не берется.

Между тем Париж стал первым европейским городом, который с 1 сентября запретил прокат электросамокатов. Такое решение приняли 100 тысяч горожан на специальном референдуме в апреле 2023 года, 90% парижан были "за" запрет аренды. Причины в большинстве своем похожи на киевские - опасность для пользователей и разбросанность по городу (а Париж меньше украинской столицы). В аренду сдавались 15 тысяч самокатов. Частные электросамокаты остаются разрешенными.

А вот в Нидерландах действует, можно сказать, велосипедная монополия. На пользование электросамокатом нужно получать права как на мопед. Но в большинстве стран так нужно делать только если ваш самокат способен ехать быстрее 25 км/ч. Недавно скорость для электросамокатов была ограничена и в людных районах Стамбула, чтобы снизить аварийность с участием водителей такого транспорта и пешеходов.

Нет сомнений, что в конце концов законодательство о новейших средствах передвижения - гиробордах, самокатах, моноколесах - приведут в гармонию с европейским на волне подготовки к вступлению в ЕС. Вопрос только в том, сколько это займет время и будет ли финальный результат учитывать потребности всех участников дорожного движения.