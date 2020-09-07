Долучись до наймасштабнішої HR-події 2020! Кейс-конференція "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020"

1 жовтня, четвер, відбудеться кейс-конференція "Премія HR - Україна 2020 " "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020". Формат онлайн. Організатор – компанія grc.ua ( у минулому hh.ua), grc.ua – більше ніж job-портал

На кейс-конференції вас чекають 40 актуальних HR-кейсів від провідних компаній України, кращі рішення HR, що дали wow-результат для бізнесу.

Ви почуєте виступи компаній: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперіс, Агротек, Альфа-Банк, Золотий Вік, Лантманнен Акса, Маріупольська міська рада, Національний банк України, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, ПУМБ, Сільпо, УКРСИББАНК, Укргазвидобування, Укренерго.

У програмі кейс-конференції Премії: панельні дискусії і виступи ТОП-менеджерів та HR-експертів з актуальних питань ринку праці. Автори проектів поділяться своїм досвідом:

Антикризовий HR в нових реаліях

Автоматизації HR-процесів та нарощування digital-skills працівників

Створення сучасних систем навчання та розвитку персоналу

Трансформації корпоративної культури для досягнення бізнес-цілей

Побудова бренда роботодавця та HR-маркетинг в дії: Candidate experience&Employee experience

Програми з розвитку лідерів

Well-being проекти

Підвищення привабливості галузі та престижу робочих професій

Як залучати талановиту молодь та допомогти їй реалізувати свій потенціал в Україні;

Як зробити задоволеними і успішними працівників компанії

Як створити умови для волонтерського руху для розвитку талантів компанії

Кейс-конференція має практичний формат, тільки практика і актуальний досвід HR 2019-2020 - все те нове, що з’явилося в HR за останній рік.

Короткий анонс кейсів , що будуть представлені в рамках конференції та програму дивіться на сайті "Премія HR-бренд Україна".

Бронюйте 1 жовтня в календарі, купуйте квитки вже зараз та отримайте потужний заряд натхнення та безцінний запас HR-практик.

Дізнайтеся першими про проривні ідеї та рішення 2020 року!