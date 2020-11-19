В Самоа виявили перший випадок коронавірусу

Прем’єр-міністр Самоа Туілаепу Саілеле Маліелегаоі заявив, що в країні виявили перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією. Його діагностували у моряка, який прибув з міста Окленд в Новій Зеландії.

Про це повідомляє місцеве видання Samoa Observer.

Як повідомляється, коронавірус виявили у моряка, коли він проходив обов’язковий карантин. При цьому другий його тест дав негативний результат. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі в лікарні Тупуа Тамасесе Меаоле.

За словами Маліелегаоі, попри те, що в Самоа раніше не було зареєстровано позитивних випадків коронавірусу, уряд готовий боротися з потенційним поширенням вірусу по країні.

“Тепер у нас є один випадок, і (Самоа, - ред.) також буде додана до країн світу, в яких є коронавірус”, - сказав він.

Зазначимо, у світі на COVID-19 інфіковано 56 187 563 людей, з них одужало 36 112 267. Кількість померлих зросла до 1 348 600. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія та Франція.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.

Крім того, у ВООЗ стурбовані довгостроковими наслідками COVID-19. У перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму.