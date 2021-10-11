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На саміті Україна-ЄС не приймуть рішення про створення військової місії, - Боррель

Автор: Дмитрий Кузнецов

В ході саміту Україна-ЄС, який пройде 12 жовтня в Києві, не приймуть рішення про створення Європейської військової навчальної місії. Для цього потрібно провести більш істотний аналіз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Він підтвердив, що Україна подала запит на допомогу Євросоюзу у сфері професійної військової освіти. "Ми створили місію з виявлення фактів, щоб оцінити потреби в цій галузі", - сказав Боррель.

Він додав, що дискусії з цього питання тривають. Однак для прийняття рішення потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найбільш підходящий і ефективний підхід в цьому напрямку.

"Ми не приймемо рішення з цього (питання - ред.) під час саміту", - уклав європейський дипломат.

Нагадаємо, раніше один з високопоставлених чиновників ЄС повідомив РБК-Україна про плани обговорити 12 жовтня на саміті Україна-ЄС запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.

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