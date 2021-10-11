На саміті Україна-ЄС не приймуть рішення про створення військової місії, - Боррель

В ході саміту Україна-ЄС, який пройде 12 жовтня в Києві, не приймуть рішення про створення Європейської військової навчальної місії. Для цього потрібно провести більш істотний аналіз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
Він підтвердив, що Україна подала запит на допомогу Євросоюзу у сфері професійної військової освіти. "Ми створили місію з виявлення фактів, щоб оцінити потреби в цій галузі", - сказав Боррель.
Він додав, що дискусії з цього питання тривають. Однак для прийняття рішення потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найбільш підходящий і ефективний підхід в цьому напрямку.
"Ми не приймемо рішення з цього (питання - ред.) під час саміту", - уклав європейський дипломат.
Нагадаємо, раніше один з високопоставлених чиновників ЄС повідомив РБК-Україна про плани обговорити 12 жовтня на саміті Україна-ЄС запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.