ЄС найближчим часом обговорить видачу паспортів РФ жителям окупованого Донбасу

Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Хьюг Мінгареллі заявив, що ЄС обговорить питання в найближчі кілька тижнів

Керівництво Європейського союзу обговорить питання видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в найближчі кілька тижнів. Про це повідомив глава представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наше керівництво обговорить це питання в наступні кілька тижнів. Я не можу сказати, яким буде результат дискусій, але явне засудження таких дій вже було озвучено", - сказав він.

Також Мінгареллі нагадав, що Євросоюз відразу відреагував на рішення керівництва РФ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

"Було заявлено, що такими діями Росія робить чергову атаку на український суверенітет, що це є абсолютно спрямованим на дестабілізацію України дією, а також явним порушенням Мінських домовленостей", - зазначив посол.

Нагадаємо, Російська Федерація 14 червня почала видачу своїх паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки". Повідомлялося, що на даний момент схвалені заяви на видачу паспортів для 1,2 тис. мешканців "ЛНР/ДНР". При цьому всього на розгляд надійшли матеріали від 12 тис. жителів ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС планує нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Додамо, Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна і світ ніколи не визнають російські паспорти, видані РФ жителям ОРДЛО.