Не саміт. У Путіна назвали мету телефонної розмови з Байденом

За його словами, головна тема розмови: переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном.

Він наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.

Більше того, Пєсков заявив, що Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".

"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, які вдосталь є між нами", - наголосив він.

Що за переговори про "гарантії безпеки"

Володимир Путін виступає за нерозширення НАТО на схід. Зокрема, він проти вступу України до Альянсу і вбачає в цьому "загрозу" для Росії. Переговори між США і РФ щодо цього питання пройдуть у січні. ЄС вже виступив за приєднання до цих переговорів, бо вважає, що долю блоку не можуть вирішувати без участі Євросоюзу.