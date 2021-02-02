Саміт, парад і концерт: як Україна святкуватиме 30-річчя незалежності

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, в ході якого було піднято питання щодо концепції святкування 30-річчя незалежності України. За словами глави держави, всі заходи повинні показати визначають напрями розвитку майбутнього України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Повинно бути не менше 30 років досвіду, але й погляд на 30 років вперед. Важливою залишається концепція єдності і зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", - заявив Зеленський.

Так, в День незалежності України, що відзначається 24 серпня, відбудеться святковий парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.

"Кожне міністерство представить особливий, видатний проект у своїй області, який сприятиме розвитку України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що напередодні Дня незалежності відбудеться саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.

"Особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-ї річниці незалежності. Покажемо, що українцям є чим пишатися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Володимир Зеленський підписав указ про проведення військового параду на честь 30-річчя незалежності України.

Крім того, проведення форуму "Україна 30" анонсував президент Зеленський. Глава держави закликав українців поставити питання спікерам.