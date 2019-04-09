Саміт Євросоюзу обговорить відстрочку Brexit на термін до року

Екстрений саміт глав держав і урядів Європейського союзу 10 квітня буде присвячений відстроченню виходу Британії з ЄС (Brexit) "з відкритою датою" на термін до одного року. Про це йдеться в поширеній напередодні саміту ЄС 10 квітня листі голови Європейської ради Дональда Туска лідерам ЄС.

У листі йдеться, що якщо на момент проведення виборів у Європарламент 23-26 травня Британія буде залишатися членом ЄС, вона буде "пов'язана легальними зобов'язаннями взяти участь у цих виборах".

"Однією з можливостей стане надання Великобританії гнучкого продовження термінів виходу, яке триватиме стільки, скільки потрібно, але не більше одного року, оскільки за межами цього терміну нам доведеться приймати одноголосні рішення по ряду ключових європейських проектів. Це продовження може бути завершено в будь-який момент автоматично, як тільки обидві сторони ратифікують Угоду про вихід Британії з ЄС", - йдеться в листі.

Таким чином, вважає Туск, Великобританія зможе вийти, коли вона буде готова. Глава Європейської ради заявив, що у разі продовження блокування в британському парламенті цієї угоди довга відстрочка залишить Лондону можливість "переглянути свою стратегію виходу".

Крім того, Туск назвав ряд умов, на які Великобританія повинна погодитися, щоб отримати відстрочку "з відкритою датою". Зокрема, це відмова від спроб перегляду узгодженої з ЄС текст угоди про вихід, відмова від початку переговорів про майбутні відносини до визначення моменту виходу, розумне співробітництво з іншими державами ЄС. Однак до моменту виходу Великобританія повинна буде залишатися членом ЄС з точки зору своїх прав та обов'язків.

Нагадаємо, Палата громад Британії у вівторок, 9 квітня, підтримала пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей попросити Брюссель про відстрочення виходу Британії з ЄС до 30 червня.