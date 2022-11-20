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На климатическом саммите ООН создали фонд возмещения убытков от изменений климата

Фото: фонд возмещения ущерба от изменений климата создан решением саммита СОР27 (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На саммите ООН по вопросам климата COP27 единогласно было решено создать фонд возмещения ущерба, вызванного климатическими изменениями. Это особенно касается стран, уязвимых перед стихийными бедствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Такой фонд станет "спасательным кругом" для бедных семей, чьи дома разрушат погодные явления", - заявила директор World Resources Institute Ани Дасгупта.

Вместе с тем, подробностей, как будет работать указанный фонд и откуда будет финансироваться, на саммите пока не согласовали, хотя и назвали его создание значительным достижением.

Кроме того, делегаты саммита подтвердили задачу, стоящую перед всеми странами мира - удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов. Они отметили, что средняя температура планеты уже поднялась примерно на 1,1 градусов.

"Повышение температуры более чем на 1,5 градусов увеличит риск экстремальной засухи, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия", - отметили в своем отчете эксперты по климату межправительственной группы ООН.

Однако они остались обеспокоенными из-за того, что в окончательном коммюнике саммита нет упоминания об ископаемом топливе или необходимости его постепенного сокращения. Однако важным шагом эксперты назвали возобновление официальных переговоров по климату между США и Китаем - двумя крупнейшими в мире источниками парниковых газов.

Напомним, 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Саммит длился две недели, в нем приняло участие около 30 тысяч человек, в том числе 120 лидеров государств.

Ранее сообщалось, что война России против Украины ускорит глобальное потепление и может привести к тому, что температура поднимется далеко за пределы 1,5 °C.

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