Саммит первых леди и джентельменов в Киеве: о чем говорят вторые половинки мировых лидеров

Саммит был инициирован в 2021 году супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой. Целью было обсуждение важных мировых проблем и поиска решений, продвижение "вторых половинок" мировых лидеров. С началом полномасштабной войны, саммит стал еще одной платформой для поддержки Украины.

Первый саммит в Софии Киевской

Первая встреча в древнем киевском соборе собрала десять участников из Литвы, Ливана, Латвии, Сербии, Израиля, Германии, Турции, Бразилии, Коста-Рики и Хорватии. От Евросоюза прибыла супруга Шарля Мишеля Амели Мишель. Мероприятие проходило в разгар пандемии COVID-19.

Тогда же Киев посетили писатель, философ и футуролог Насим Талеб и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Уникальной гостьей стала афганская кинорежиссер Сахра Карими, первая женщина-руководитель государственного агентства "Афганфильм". Ее вместе с семьей из 11 человек эвакуировали из Кабула в Киев после захвата власти талибами.

От Украины пригласили политику и правозащитницу Екатерину Левченко, общественного деятеля в сфере образования и предпринимательницу Зою Литвин, министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, лидера движения для ВИЧ-позитивных подростков и основательницу движения Teenergizer Яну Панфилову.

Фото: первая леди Украины Елена Зеленская с супругой президентов Латвии Андрой Апине-Левите и Литвы Дианой Науседене (kyivsummitflg.gov.ua)

На первом форуме вступительное слово взяла супруга экс-президента США Билла Клинтона и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Из Северной Америки также прибыли американская актриса Робин Райт и канадская кинозвезда украинского происхождения Кэтрин Винник (известная по роли Лагерты в телесериале "Викинги").

Модерировала саммит ведущая и журналистка Мария Ефросинина. По его итогам, приняли декларацию дальнейшего сотрудничества первых леди и джентельменов, реализацию совместных проектов (как для преодоления пандемии, так и для выполнения Целей устойчивого развития ООН).

Также были сформулированы основные направления, в которых должны работать первые леди и джентльмены: образование, здравоохранение, борьба за равные возможности и с бедностью, помощь людям с инвалидностью, поддержка гендерного равенства, детства и достойной старости. В своих странах они могут продвигать главный лозунг первой встречи – "мягкая сила".

Второй саммит в формате телемоста

Вторая встреча состоялась 23 июля 2022 в гибридном формате уже во время отражения Украиной полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Формально площадкой оставался заповедник София Киевская, но также прошел телемост между четырьмя странами – США, Бельгией, Польшей и Великобританией.

Событие преследовало цель привлечь внимание к ситуации в Украине и обсудить будущее, которое мир отстроит вместе. В целом, трансляция проходила в 20 странах мира. Модерировали мероприятие всемирно известный ведущий Пирс Морган и его украинская коллега Анна Гомонай. А участниками стали 23 первых леди и джентльменов и более 50 приглашенных гостей.

Фото: первая леди Украины Елена Зеленская и футуролог Насим Талеб (kyivsummitflg.gov.ua)

Из "новеньких" (кого не было годом ранее) присоединились участники из Австрии, Белиза (страна Центральной Америки, бывшая колония Британии, - ред.), Бельгии, Греции, Эквадора, Исландии, Испании, Канады (жена премьера Трюдо Софи), Лихтенштейна (жена наследного принца Алоиза София Елизавета Баварская), Северной Македонии, Польши, США (первая леди Джилл Байден и бывшая первая леди Лора Буш), Франции (Брижит Макрон) и Черногории.

На самом деле, хватало и спикеров высокого уровня: теннисистка Элина Свитолина, президент Польши Анджей Дуда, глава Европейского Совета Шарль Мишель, главы МИД Украины и Британии Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс, супруги-актеры Голливуда Мила Кунис (украинка по происхождению) и Эштон Катчер, а также Ричард Гир, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, звезды футбола Дэвид Бекхэм и Андрей Шевченко, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси и многие другие.

Британская певица Элли Голдинг спела на украинском в Киеве песню "Ой у лузі червона калина" в дуэте с солистом Pianoboy Дмитрием Шуровым. Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо вспомнила, что "украинцы помогали строить Канаду", поэтому ее страна теперь должна "помочь Украине отстроиться". Первая леди США Джилл Байден пригласила Елену Зеленскую в Белый Дом.

Главными темами, разумеется, были война и помощь Украине и украинцам в самый тяжелый период современной истории. Особенно женщинам и мужчинам, которые уже прошли боевые действия. Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита, вспомнил о "гарантиях безопасности для наших людей уже сейчас", чтобы "прошедшие ад ветераны и ветеранки испытывали благодарность государства". Вспомнили и о тысячах пленных украинцев – как солдатов, так и гражданских.

Актер Ричард Гир передал Украине средства от продажи своего коллекционного кабриолета "Ягуар".

Третий саммит уже сегодня

Третья встреча в этом формате состоится 6 сентября этого года. Известно, что участниками будут несколько десятков стран в разных форматах. Количество тех, кто приедет в Киев на офлайн-мероприятие, удалось увеличить вдвое. Будут три тематических панели и несколько связанных между собой событий.

В общем, саммит будет посвящен ментальному здоровью. Вторая панель будет как раз отвечать за психологическое состояние во время войны, а третья – за молодое поколение Украины. Это важно, потому что 75% проблем начинаются в возрасте до 24 лет, отметила Елена Зеленская. Особо остро проблема стоит для украинских военных.

Модератором на саммите станет известный британский комик Стивен Фрай. Он много лет помогает людям с ментальными проблемами. Во время саммита будет много возможностей для нетворкинга и обмена опытом в медицинской и психологической сферах.