Найгірша ситуація в Бородянці, - Венедіктова про різанину в Київській області

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

За словами Венедіктової, наразі предметно можна говорити лише про злочини на території Київщини. Саме там правоохоронці отримали доступ до звільнених міст.

"Насправді щодо людей, найгірша ситуація за жертвами – в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку. Там є, про що говорити", – заявила генпрокурор.

Також Венедіктова додала, що не варто забувати про інші регіони. Зокрема, на Сумщині та Чернігівщині теж багато жертв серед мирних мешканців.