ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Найбільша гора Західної Європи продовжує втрачати висоту

Новость на русском →
Франція , Середа 29 вересня 2021 21:12
Найбільша гора Західної Європи продовжує втрачати висоту Фото: найбільша гора Західної Європи продовжує втрачати висоту (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними французьких експертів, гора Монблан вкотре втратила висоту. Починаючи з 2017 року гора зменшилась майже на метр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local.

Сьогодні висота гори становить 4 807,81 метра, коли у 2017 році її висота була 4 808,72 метра.

Наразі експерти не можуть пояснити відповідне явище.

Зазначається, що висота гори продовжує знижуватись останні десять років. Лише у 2007 році її показник станови 4 810,90 метра.

Згідно з даними географічних експертів, щорічно Монблан втрачає близько 13 сантиметрів через стихійні явища.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європа Франція Італія
NEWS
Глава Венеційської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні
Глава Венеційської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ