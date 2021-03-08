Найбагатша жінка. Колишня дружина глави Amazon вийшла заміж

Інформація також з'явилася на особистій сторінці Скотт на сайті філантропічної компанії Giving Pledge.

Ден Джуетт там написав, що приєднується до Скотт в її благодійних починаннях.

"Дивно писати про готовність протягом життя віддати більшу частину своїх статків на благодійність. Адже я ніколи не прагнув зібрати таке багатство, яке треба було б для того, щоб сказати, що така річ буде мати особливе значення", - заявив він.

Джерело The Wall Street Journal повідомило, що чоловік працював у приватній школі Сіетла.

Безос і Маккензі розлучилися в липні 2019 року. В межах угоди він передав їй чверть свого пакета акцій Amazon. Восени 2020 року Маккензі стала найбагатшою жінкою в світі в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Її статки оцінювалися в 68 млрд доларів.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року засновник Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос пожертвував 791 млн доларів на збереження навколишнього середовища. Мільярдер передав гроші 16 організаціям з "Фонду Землі Безоса".