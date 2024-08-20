Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти

Что известно о враче Галине Грановской

Согласно информации Минздрава, 55-летняя врач-трансплант-координатор Галина Грановская продолжила спасать жизни - даже после собственной смерти.

Отмечается, что на днях у женщины, которая имела врожденный порок сердца и проблемы с сосудами, произошел инсульт.

"К сожалению, медики не смогли спасти коллегу. Но ее дочь решила, что ее мама еще может спасти жизни хотя бы нескольких пациентов, и приняла решение о посмертном донорстве", - рассказали в ведомстве.

Посмертное донорство спасает жизни (фото: facebook.com/moz.ukr)

Полина (дочка Грановской) уверена, что ее мать хотела бы этого.

"Я точно знаю, что мама этого хотела бы. Когда ее просили о помощи, она всегда отзывалась - будь то днем или ночью. И возможность сделать доброе дело в конце своего жизненного пути для нее однозначно была важна", - рассказала она.

Галина Грановская (фото: facebook.com/moz.ukr)

Чьи жизни были спасены

В Минздраве уточнили, что решение дочери Грановской позволило помочь сразу двум женщинам, которые имели хронические заболевания почек терминальной стадии и находились на гемодиализе.

"Единственным шансом на полноценную жизнь для них обоих была трансплантация донорской почки", - добавили в министерстве.

Трансплантация донорской почки спасла жизнь двум женщинам (фото: facebook.com/moz.ukr)

Отмечается, что первая реципиент - 39-летняя жительница Буковины, которая половину своей жизни болеет пиелонефритом (инфекционное воспаление почек).

Вторая - 60-летняя жительница Закарпатья, которой четыре года назад полностью удалили пораженные поликистозом почки (так что женщина жила только благодаря искусственной очистке крови).

"Женщины уже дома и счастливы, что наконец-то могут жить без диализа. Спасибо врачам Центра трансплантологии Львова за слаженную работу и спасение жизней! Светлая память донору Галине Грановской и безграничная благодарность ее дочери за принятие непростого решения, которое позволило спасти жизни другим", - подытожили в Минздраве.

Публикация МОЗ Украины (скриншот: facebook.com/moz.ukr)