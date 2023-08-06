Сам уже не стоит. Появились новые фотографии поврежденного "Оленегорского горняка"

Отмечается, что возле "Оленегорского горняка" можно увидеть:

плавучий кран;

аварийно-спасательное судно;

два водолазных катера.

Повреждённый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.

Фото: "Оленегорский горняк" (t.me/informnapalm)

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".