Сам уже не стоит. Появились новые фотографии поврежденного "Оленегорского горняка"

В сеть попали новые спутниковые кадры, на которых можно увидеть поврежденный дронами корабль "Оленегорский горняк". В настоящее время он расположен в порту Новороссийска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InformNapalm.
Отмечается, что возле "Оленегорского горняка" можно увидеть:
Повреждённый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.
Фото: "Оленегорский горняк" (t.me/informnapalm)
В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.
Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.
Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".
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