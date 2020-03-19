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Салтівський м'ясокомбінат призупиняє поставки посередникам

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 14:41
Салтівський м'ясокомбінат призупиняє поставки посередникам
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У компанії не будуть запроваджувати ліміти на продаж в одні руки

У зв'язку з різким стрибком цін на м'ясо в торгових точках, Салтівський м'ясокомбінат тимчасово припиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів. Про це йдеться в заяві компанії, передає РБК-Україна.

"Почастішали випадки неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в торгових точках", - заявив директор м'ясокомбінату Михайло Бондаренко.

У Салтівському м'ясокомбінаті також заявили про різке зростання попиту на продукцію, скаргах на відсутність свіжого м'яса в супермаркетах і на ринках.

Крім тимчасового зупинення поставок посередникам, м'ясокомбінат починаючи з 20 березня 2020 року збільшить обсяг виробництва в 1,5 раза. Весь обсяг виробництва буде спрямований на 600 магазинів фірмової мережі.

"Ми не вводимо ліміти на продаж в одні руки. Відсьогодні наші виробничі потужності працюють в повну силу, а логістика готова до збільшення частоти поставок", - додав Бондаренко.

Салтівський м'ясокомбінат - одне з найбільших підприємств у галузі м'ясопереробки, виробництва ковбас і м'ясних делікатесів України.

Фірмова мережа формату "біля будинку" налічує понад 600 магазинів в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Кривому розі, Запоріжжі, Полтаві, Кам'янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську.

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Новини України карантинСалтовський м'ясокомбінат
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