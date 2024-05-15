Салонный фильтр в авто: на что влияет и когда его нужно менять

Пассажирский салон автомобиля только на первый взгляд изолирован от улицы: на самом деле в него практически непрерывно поступает поток воздуха снаружи. Климатическая установка забирает его внутрь для:

вентиляции. Когда в салоне находится несколько человек, они быстро тратят запас кислорода, который есть в этом замкнутом пространстве, так что атмосферу салона нужно элементарно обновлять. Во влажную погоду вентиляция способствует удалению влаги из салонного воздуха;

подогрева и отопления салона в холодную погоду. Отопитель прогоняет забранный с улицы воздух через горячий радиатор-теплообменник и подает его на передние стекла, ноги и другие дефлекторы;

охлаждение салона. Так же как и печка, кондиционер пропускает поток воздуха через теплообменник (на этот раз через холодный испаритель) и распространяет холод по салону. Помимо создания комфортной температуры летом, кондиционер может быстро осушить воздух в салоне, мгновенно убрав влагу со стекол и восстановив обзорность для водителя.

Соответственно, климатическая установка прогоняет через интерьер большое количество воздуха, и, естественно, очень желательно его перед тем очистить. Иначе в машине будет полно мелкого мусора вроде соцветий растений, сухих листьев, остатков случайных букашек – не говоря уже о пыли из-под колес и пыльце растений, вызывающей аллергию.

Для чего нужен салонный фильтр воздуха

То, что салонный фильтр не пускает в машину откровенный мусор, понятно. Но в наличии этого фильтра и его своевременной замене есть еще несколько положительных аспектов.

Во-первых, салонный фильтр защищает не только людей в салоне, но и радиаторы климатической установки – горячий теплообменник печки и холодный испаритель кондиционера. В машинах, где такого фильтра нет (конструктивно или по халатности водителя), эти радиаторы со временем засоряются так, что для очистки приходится разбирать или демонтировать торпедо. А эта процедура обычно обходится в сумму, часто неподъемную для владельца ненового бюджетного авто.

Во-вторых, дорогие салонные фильтры уважаемых марок имеют в своей конструкции не только по несколько слоев волоконного материала, но и прослойку активированного угля, антимикробное покрытие и наэлектризованную мембрану. Такой барьер задерживает не только пыль и микрочастицы-аллергены, но и вредные газы и даже запахи! Кроме того, в правильном фильтре частично задерживаются вирусы, бактерии и споры грибков и плесени.

Где установлен фильтр салонного воздуха

Итак, понятно, почему в автомобилях в свое время появился салонный фильтр. Он стоит в канале забора воздуха, на входе в климатическую установку, и чаще всего скрыт в правой части торпедо. Таким образом, доступ к нему обычно организован либо из района ног переднего пассажира (под или за бардачком), либо сверху – из района жабо.

Качественный салонный фильтр с одной стороны, задерживает микрочастицы калибром до 1 микрона, а с другой – не оказывает существенного сопротивления потоку воздуха, который засасывается в салон вентилятором "климата".

Салонный фильтр и безопасность

При движении машины во влажную погоду или просто в мороз создаются предпосылки для повышения влажности в салоне. Для водителя это означает, что в машине запотеют стекла, причем часто это случается почти мгновенно, скажем, при попадании воды или снега на лобовое стекло или при выезде на продуваемый холодным воздухом мост, улицу или площадь.

Опытный водитель знает, что делать в таком случае: включить кондиционер, щелкнуть специальную кнопку на торпедо или вручную пустить на лобовое стекло максимальный поток воздуха. Но если при этом забит салонный фильтр, ничего не поможет: поток воздуха через дефлекторы будет слаб, поскольку переполненный фильтр его ограничивает.

Пожалуй, не стоит напоминать, чем может завершиться внезапная потеря обзора для водителя прямо во время движения.

Как часто нужно заменять фильтр салонного воздуха

Каждый автопроизводитель регламентирует сроки замены всех фильтров в машине, в том числе и салонного. Чаще всего они заменяются одновременно, во время очередного планового ТО.

С другой стороны, известно, что производители фильтров с мировым именем заявляют для своих салонных фильтров ресурс не менее 15 000 тысяч км или, во временном выражении, один год. Если вы обслуживаете машину самостоятельно и при этом приобретаете высококачественные фирменные фильтры, от этих цифр и стоит отталкиваться.

Если коротко

Да, и сегодня есть немало автомобилей, которые согласно конструкции не имеют салонного фильтра. Но коли уж в конструкции наличие фильтра предусмотрено, его следует заменять вовремя, и при этом не экономить на качестве детали. Дело в том, что современная климатическая установка, спроектированная "под фильтр", но лишенная его волевым решением владельца, засоряется в ускоренном темпе. И тогда она потеряет способность не только нагревать и охлаждать воздух, но и обдувать окна и вентилировать салон – а чем завершаются подобные неполадки, мы рассказали выше.