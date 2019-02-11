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Садовий розповів про пропозицію Порошенка зняти сміттєву блокаду зі Львова


За словами Садового, пропозиція від Порошенка була озвучена влітку 2016 року

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ему снять мусорную блокаду со Львова, которая возникла в 2016 году, при условии перехода "Самопомочи" в другое подчинение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Садового.

По словам Садового, "коррупционное предложение" от Порошенко было озвучено летом 2016 года.

В частности, как заявил мэр, первый разговор о необходимости достичь "взаимопонимания" состоялся в середине июня на встрече в здании АП на Банковой в кабинете президента, на которой присутствовали Петр Порошенко, тогдашний глава АП Борис Ложкин, его заместитель Виталий Ковальчук, который теперь является руководителем штаба Порошенко.

"Петр Алексеевич озвучил идею выйти на компромисс и снизить градус противостояния между Львовом и его командой, с целью прекращения мусорной блокады города. Главной причиной проблемы мои собеседники откровенно называли выход "Самопомочи" из коалиции и критику власти. Из разговора было вполне очевидно, что президент в курсе организованного процесса блокады и обладает всеми полномочиями, чтобы его остановить", – заявил Садовый.

В дальнейшем диалоге относительно снятия мусорной блокады со Львова принимали участие представитель Садового Олег Березюк и представитель Порошенко – замглавы АП Виталий Ковальчук.

Встреча между ними состоялась 21 июня в Одессе в ресторане отеля Kadorr. Именно там Ковальчук передал Березюку проект "мусорного" соглашения Порошенко, и отметил, что такое предложение якобы согласовано с президентом.

"Впоследствии Олег Березюк встретился с президентом в АП один-на-один и пояснил, что такой способ снятия блокады является неприемлемым и не стоит на обсуждении. Началась активная фаза блокировки вывоза ТБО из Львова, которая длилась больше года", – добавил лидер "Самопомочи".

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