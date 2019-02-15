Садовий порадив чиновникам ремонтувати в'язниці

За словами Садового, сьогодні в країні є кілька "сімей, феодалів, шахраїв, які окупували всі"

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый дал совет чиновникам, которые злоупотребляют своим положением и совершают преступления, ремонтировать тюрьмы, в которых им потом было бы комфортно сидеть. Об этом Садовый заявил в эфире телеканала 1+1, сообщает РБК-Украина.

"За то, что вы сделали, надо будет нести очень жесткую ответственность. Довели страну до большой беды. И из-за этой беды враг имел возможность оккупировать наши территории", – сказал политик.

По его словам, у Украины есть интеллект, люди, "вся таблица Менделеева". Однако сегодня в стране есть несколько "семей, феодалов, жуликов, которые оккупировали все".

"Люди, которые сегодня занимают большие должности в нашей стране, должны понимать – они понесут ответственность за свои злоупотребления и преступления. Имею к ним один совет – ремонтируйте тюрьмы. Чтобы потом вам комфортно было сидеть", - отметил Садовый.

Садовый 8 февраля устроил брифинг под Администрацией президента, где адресовал Петру Порошенко обвинения в шантаже. Он обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать глава государства в 2016 году во время мусорной блокады Львова.

В частности, Порошенко предлагал ему подписать соглашение, согласно которому "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась. Представитель партии Олег Березюк ответил Порошенко, что "это недопустимо, чтобы президент страны делал такие предложения".