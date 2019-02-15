Садовий порадив чиновникам ремонтувати в'язниці

Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

За словами Садового, сьогодні в країні є кілька "сімей, феодалів, шахраїв, які окупували всі"

Кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий дав пораду чиновникам, які зловживають своїм становищем і скоюють злочини, ремонтувати в'язниці, в яких їм було б комфортно сидіти. Про це Садовий заявив в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє РБК-Україна.

"За те, що ви зробили, треба буде нести дуже жорстку відповідальність. Довели країну до великої біди. І через цю біду ворог мав можливість окупувати наші території", – сказав політик.

За його словами, в України є інтелект, люди, "вся таблиця Менделєєва". Однак сьогодні в країні є кілька "сімей, феодалів, шахраїв, які окупували все".

"Люди, які сьогодні займають великі посади в нашій країні, повинні розуміти – вони понесуть відповідальність за свої зловживання і злочини. Маю до них одну пораду – ремонтуйте в'язниці. Щоб потім вам було комфортно сидіти", - зазначив Садовий.

Садовий 8 лютого влаштував брифінг під Адміністрацією президента, де адресував Петру Порошенку звинувачення в шантажі. Він оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати глава держави в 2016 році під час сміттєвої блокади Львова.

Зокрема, Порошенко пропонував йому підписати угоду, згідно з якою "Самопоміч" повинна була перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада знялася. Представник партії Олег Березюк Порошенко відповів, що "це неприпустимо, щоб президент країни робив такі пропозиції".