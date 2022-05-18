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Садовий розповів, чому Росія обстрілює Львів

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Львові знаходиться дуже багато міжнародних організацій і офісів, а після ракетних обстрілів у них може з'явиться питання, чи безпечно перебувати в місті.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Садовий зазначив, що є кілька причин, чому російські військові почали так активно обстрілювати Львів.

"По-перше, у Львові їх цікавлять об'єкти інфраструктури і вони хочуть тримати людей у постійній напрузі. По-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій та офісів, що ставить питання, чи безпечно їм у місті. Але, якщо вчасно реагувати на сигнали тривоги і йти в укриття, то буде безпечно", - заявив мер Львова.

Він також додав, що цієї ночі Львівська область пережила найбільшу атаку за кількістю ракет з початку повномасштабного російського вторгнення, а львів'яни фактично всю ніч просиділи в укриттях.

"Люди бачили ракети, які летіли над околицею міста, і чули дуже сильні вибухи. Тільки на ранок стало зрозуміло, що якісно спрацювала наша система ППО. У Львові не було ніяких пошкоджень інфраструктури, тільки в Яворівському районі уламки знешкодженої ракети пошкодили об'єкт залізничної інфраструктури", - підкреслив Садовий.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня у Львові та області пролунали кілька вибухів.

Раніше 15 травня окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. В результаті був зруйнований військовий об'єкт біля кордону з Польщею.

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ЛьвівАндрій Садовий