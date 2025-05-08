Саботаж сделки с США? В Кабмине рассказали, сопротивлялся ли украинский бизнес

На вопрос о том, не пытался ли бизнес вмешаться в процесс переговоров или как-то повлиять на него, Свириденко ответила: "Наоборот, бизнесу интересна эта сделка".

"Американский бизнес начал к нам обращаться, потому что их интерес вырос. Учитывая, что сырье, в частности природный газ, который будет добываться по новым лицензиям с привлечением американских инвестиций, будет продаваться по рыночной цене, - это не усилит риски отмены ПСО и повышения тарифов", - пояснил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что американско-украинский Фонд восстановления будет получать взносы от ренты, добычи или инвестиций. То есть цены будут рыночными для коммерческих покупателей и Фонд не сможет купить газ по цене для населения.