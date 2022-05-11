ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Саботаж став масовим явищем у лавах російських військ, - Кім

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 20:50
Саботаж став масовим явищем у лавах російських військ, - Кім Фото: російські солдати (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Солдати РФ почали ігнорувати накази вищого керівництва на усіх напрямах, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Російські військові саботують накази і хочуть йти у м'ясорубку. Вони ламають свою техніку, щоби не виконувати злочинні накази", - заявив Кім.

Він також додав, що така ситуація для російських солдатів більш ніж виграшна, тому що вони "і не вмирають, і наказ злочинний не виконують, і добре все - сидять далі в окопі".

"Тому підтримую, ламайте техніку. Вона і так ламається, тобто легко списати", - резюмував голова Миколаївської ОВА.

Раніше ми повідомляли, що, розуміючи злочинну суть "спецоперації" президента РФ Володимира Путіна в Україні, деякі пілоти саботують виконання наказів.

Також ми писали, що російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Виталий Ким Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи