Саботаж став масовим явищем у лавах російських військ, - Кім
Солдати РФ почали ігнорувати накази вищого керівництва на усіх напрямах, де ведуться бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Російські військові саботують накази і хочуть йти у м'ясорубку. Вони ламають свою техніку, щоби не виконувати злочинні накази", - заявив Кім.
Він також додав, що така ситуація для російських солдатів більш ніж виграшна, тому що вони "і не вмирають, і наказ злочинний не виконують, і добре все - сидять далі в окопі".
"Тому підтримую, ламайте техніку. Вона і так ламається, тобто легко списати", - резюмував голова Миколаївської ОВА.
Раніше ми повідомляли, що, розуміючи злочинну суть "спецоперації" президента РФ Володимира Путіна в Україні, деякі пілоти саботують виконання наказів.
Також ми писали, що російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.
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