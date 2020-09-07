Саакашвілі висунули на посаду прем'єра Грузії від опозиції

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який сьогодні очолює Виконавчий комітет реформ при президенті України, висунули на посаду прем'єра Грузії. Він став кандидатом від опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Про це заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, передає "Грузія Онлайн".

За його словами, Саакашвілі повинен повернутися до Грузії.

"Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять до Об'єднаної опозиції, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", - заявив Вашадзе.

Очікується, що сьогодні Саакашвілі зробить заяву про свої плани щодо повернення до Грузії.

Зазначимо, парламентські вибори в цій країні пройдуть 31 жовтня.

Нагадаємо, у серпні з'явилася інформація про намір Саакашвілі повернутися до Грузії, незважаючи на наявність вироків стосовно нього та ще кількох кримінальних справ.

В Офісі президента РБК-Україна заявили, що не можуть коментувати рішення Саакашвілі, оскільки це може бути розцінено як втручання у внутрішні справи Грузії.

Влітку 2020 року Міністерство закордонних справ Грузії кілька разів викликало українського посла для роз'яснень після скандальних заяв Саакашвілі про нелегітимність місцевого уряду.