ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Саакашвілі висунули на посаду прем'єра Грузії від опозиції

Автор: РБК-Україна

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який сьогодні очолює Виконавчий комітет реформ при президенті України, висунули на посаду прем'єра Грузії. Він став кандидатом від опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Про це заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, передає "Грузія Онлайн".

За його словами, Саакашвілі повинен повернутися до Грузії.

"Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять до Об'єднаної опозиції, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", - заявив Вашадзе.

Популярні новини

Очікується, що сьогодні Саакашвілі зробить заяву про свої плани щодо повернення до Грузії.

Зазначимо, парламентські вибори в цій країні пройдуть 31 жовтня.

Нагадаємо, у серпні з'явилася інформація про намір Саакашвілі повернутися до Грузії, незважаючи на наявність вироків стосовно нього та ще кількох кримінальних справ.

В Офісі президента РБК-Україна заявили, що не можуть коментувати рішення Саакашвілі, оскільки це може бути розцінено як втручання у внутрішні справи Грузії.

Влітку 2020 року Міністерство закордонних справ Грузії кілька разів викликало українського посла для роз'яснень після скандальних заяв Саакашвілі про нелегітимність місцевого уряду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СаакашвіліГрузіявыборы