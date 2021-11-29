Саакашвілі вперше доставили до суду, під будівлею зіткнення: ситуація в Грузії загострюється

У пенітенціарній службі підтвердили, що Саакашвілі буде присутній на процесі. Територія біля суду повністю оточена поліцією. На місці знаходяться прихильники Саакашвілі, однак у двір суду їх не пускають.

Раніше Мін'юст неодноразово відмовляв Саакашвілі в присутності в залі суду, виходячи із заходів безпеки і ризиків погіршення стану здоров'я.

Міністр юстиції Грузії раті Брегадзе 22 листопада заявив, що якщо здоров'я Саакашвілі дозволить, то його зможуть доставити в зал засідань.

Зіткнення

У дворі зібралися сотні його прихильників, які кричать "Міша, Міша!". Посилені наряди поліції не пускають учасників акції та журналістів близько до будівлі.

Обстановка загострилася після того, як поліція змусила кількох мітингувальників спуститися з будівлі поста охорони. Двоє чоловіків перебували на даху будівлі, тримаючи в руках прапори Грузії, України та США, і відмовлялися спускатися.

Коли чоловіки спустилися з поста охорони, почалися сутички присутніх з поліцією. За даними телеканалу "ТВ Пірвелі", поліція використовувала перцевий спрей.

Біля будівлі суду знаходяться кілька сотень соратників і прихильників Саакашвілі. З метою безпеки мобілізовані різні підрозділи МВС Грузії.

Міністерство внутрішніх справ Грузії закликає до дотримання правопорядку людей, які зібралися біля Тбіліського міського суду.